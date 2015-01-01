СБУ может применить санкции к Савченко за разглашение гостайны

Вопрос доступа к государственной тайне — это вопрос персонального обязательства, говорит нардеп.

Надежда Савченко. УНИАН

Служба безопасности Украины может применить определенные санкции к народному депутату Надежде Савченко за встречу с главарями "республик" ДНР и ЛНР, если будет доказано, что она разгласила государственную тайну.

Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, сообщает "112 Украина".

"Мы обратились в СБУ в тот же день, когда стало известно о визите в Минск и встрече с главарями террористов. Сейчас мы получили ответ. На следующем заседании комитета этот ответ будет обработан. Ответ имеет определенный уровень секретности, поэтому мы не будем его публиковать в Фейсбуке, понятно... Вопрос доступа к государственной тайне — это вопрос персонального обязательства. Савченко его дала, отозвать его невозможно. Просто могут наступить соответствующие санкции, если СБУ станет известно о разглашении государственной тайны на основании предоставленного персонального обязательства, уже будут предусмотрены соответствующие действия согласно уголовного кодекса...", — сказал Винник.

По его словам, сейчас над данным вопросом работает мощная пиар-машина.

"Будут проплачены соответствующие эфиры, каналы, месседжи, статьи. Опять будут из нее лепить народного мученика, героиню", — заявил Винник.

В частности, уже на основании предоставленного персонального обязательства и будут предусмотрены соответствующие действия в отношении Савченко.

Напомним, Надежда Савченко в Минске встречалась с главарями самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александром Захарченко, а также Игорем Плотницким. По ее словам, "чертей" в лидерах боевиков она не увидела.

Ранее Савченко обнародовала списки пленных на неподконтрольной Украине территории Донбасса и украинских заключенных в российских тюрьмах, а также список лиц, которых главари ДНР и ЛНР хочет получить от украинской стороны.

В СБУ выступали против обнародования Савченко списков военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.

Больше об обмене пленными читайте в статье Татьяны Катриченко: Обмен по открытым спискам. Почему боевики продолжают шантажировать Украину.

А также мнения экспертов: Списки Савченко. Поможет ли их обнародование освободить украинцев из плена?

Видео: 112 Украина