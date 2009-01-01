Сенцова этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск

Пока неизвестны причины перевода незаконно осужденного украинца.
Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области, пишет Интерфакс.
В то же время там не уточнили причины перевода нашего соотечественника.
"В иркутском СИЗО №1 получена информация, что Сенцова сегодня (12 сентября — Ред.) вывезли из Иркутска в Челябинск", — отметили в комиссии.
Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил украинцев Олега Сенцова и гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.
Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.
МИД Украины обращался к российской стороне с просьбой передать на Родину украинских полизаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко, они заполнили и подписали документы на экстрадицию в страну.