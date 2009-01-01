Сенцова этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск

Пока неизвестны причины перевода незаконно осужденного украинца.

Олег Сенцов Reuters

В России незаконно осужденного украинского режиссераэтапировали из иркутского следственного изолятора №1 в Челябинск.

Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области, пишет Интерфакс.

В то же время там не уточнили причины перевода нашего соотечественника.

"В иркутском СИЗО №1 получена информация, что Сенцова сегодня (12 сентября — Ред.) вывезли из Иркутска в Челябинск", — отметили в комиссии.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил украинцев Олега Сенцова и гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

МИД Украины обращался к российской стороне с просьбой передать на Родину украинских полизаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко, они заполнили и подписали документы на экстрадицию в страну.