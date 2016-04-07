Украина начала переговоры о возвращении четырех политзаключенных из РФ

Министерство юстиции Украины начало переговоры о возвращении в Украину четырех украинских политзаключенных из РФ — Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передает ТСН.

Он отметил, что пленники согласились пройти юридическую процедуру передачи осужденных лиц из России в Украину, которая может затянуться до года.

По словам Петухова, такая процедура предусмотрена европейской конвенцией.

"Мы получили первый ответ от РФ о том, что они приняли наше заявление к рассмотрению, что они проверяют все обстоятельства дела и дадут нам ответ, как только будут иметь определенные данные. Мы просили ускорить их рассмотрение этих дел", — сообщил Петухов.

Согласно процедуре, незаконно осужденные украинцы соглашаются с вердиктом российских судей. Хотя о признании ими вины речь не идет.

"Вопроса о признании вины Кольченко или Сенцова нет. Вину признавать никто не будет никогда. Этого от них не требуют. Зачем они должны вмешиваться в процедуру, что должно произойти в отношении них между двумя государствами. Две стороны договариваются относительно физического лица. Физическое лицо могут только спросить, согласно ли оно и все - на то, чтобы его передали", — заявил адвокат Сенцова и Кольченко Дмитрий Динзе.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Российский суд 25 августа 2015 года вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно.

Украинец Геннадий Афанасьев приговорен к 7 годам заключения по делу так называемых "крымских террористов". Афанасьев был ключевым свидетелем на судебном процессе над Сенцовым и Кольченко. На судебном заседании он отказался от своих показаний, заявив, что следствие получило их под пытками.

73-летнего гражданина Украины, бывшего генерального директора Государственного предприятия "Производственное объединение "Знамя" (г. Полтава) Юрия Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения за попытку приобрести изделия для восстановления средств ПВО Украины.