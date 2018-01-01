Скандальный нардеп Онищенко назвал самые дорогие голосования в Раде

Рекордным стало голосование по назначению на должность генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Названы самые дорогие голосования в Раде Главред

Среди наиболее дорогих голосований в Верховной Раде были голосования за проекты госбюджетов 2015–2016 годов, назначение и отставку генпрокурора Виктора Шокина и назначение Юрия Луценко.

"Скажем, голосование за отставку Наливайченко стоило 2–2,5 миллиона долларов. Через меня проходил миллион", — пишет Онищенко в книге "Петр Пятый".

Однако рекордным по количеству потраченных на парламент денег за весь период этой каденции стало голосование по назначению на должность генерального прокурора Украины Виктора Шокина, пишет "Страна".

"Операция "Дорогой Шокин" — так называли ее на Банковой. Текущей власти эта кадровая рокировка обошлась в сумму, близкую к трем миллионам. Только через меня прошло 1,5 миллиона. К слову, Порошенко мне должен за это голосование, я считаю. Тогда я сэкономил ему кучу денег", — утверждает нардеп-беглец.

По его словам, тогда лидер Радикальной партии Олег Ляшко, например, требовал 10 миллионов долларов за голосование его фракции. "Мы предлагали два миллиона и объясняли, что других расценок давно уже нет. Кризис, девальвация, пошел, Ляшко, лесом, короче. Но он упирался и стоял на своем. Торги продолжались долгое время, в стиле хорошего арабского демпинга, но в итоге нам удалось найти более сговорчивых депутатов, которые согласились голосовать за Шокина за меньшие, чем запрашивали радикалы, деньги", — рассказывает Онищенко.

Напомним, ранее Онищенко рассказал, что лидер "Радикальной партии" запросил миллион долларов за свое молчание во время перехода Мельничука в группу "Воля народа".

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