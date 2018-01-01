"Скрывать мысли и лихо обманывать". Политолог назвал сходство между Савченко и Порошенко

Надежда Савченко является удобным персонажем для политических интриг Кремля и Банковой, считает Виктор Небоженко.
"В этом смысле она мало отличается от самого Порошенко, который тайно считает себя непонятым "Спасителем" украинского народа и страшно обижается, когда прикормленные порохоботы сомневаются в этом. Разница в том, что Порошенко за словами умеет скрывать свои мысли и лихо обманывать, а Савченко "включает" поток слов, где любой следователь легко может найти признаки уголовной ненависти к действующей власти и сумбурные намеки на любовь к народу", — пишет Небоженко в Facebook.
Политолог отметил, что Савченко — "удобный персонаж для политических интриг Кремля и Банковой".
"Страшные картины уничтожения Верховной Рады руками "тяжеловоруженной" Савченко (минометы, гранаты, автоматы, пистолеты), которые рисует Луценко, скорее ласкают чувство справедливости и возбуждают фантазию непокорных, но слабовольных украинцев", — подчеркнул директор "Украинского барометра".
По его мнению, Савченко "очень слабый и мелкий политик" и "никакой" руководителем военно-политического переворота.
"Для объективности надо признать, что абстрактная "идея переворота" витает в воздухе. После поражений двух Майданов и после проведения трех "судьбоносных" выборов, от 2004-го до 2014-го, стало ясно, что ничто не может поколебать силы криминально-олигархического режима, который уничтожает Украину", — заявил Небоженко.
По его словам, смена политиков на вершине власти не приносит добра Украине, а каждый новый президент "хуже предыдущего".
Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.
СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.
Савченко заявила, что готовит иск суд в связи с исключением ее из комитета Рады по нацбезопасности и из-за нарушения Луценко презумпции невиновности.