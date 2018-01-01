"Скрывать мысли и лихо обманывать". Политолог назвал сходство между Савченко и Порошенко

Надежда Савченко является удобным персонажем для политических интриг Кремля и Банковой, считает Виктор Небоженко.

Политолог заметил сходство между Петром Порошенко и Надеждой Савченко УНИАН

Скандальный нардеп Надежда Савченко является психически неуравновешенным политиком, который возомнил себя мессией, заявил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"В этом смысле она мало отличается от самого Порошенко, который тайно считает себя непонятым "Спасителем" украинского народа и страшно обижается, когда прикормленные порохоботы сомневаются в этом. Разница в том, что Порошенко за словами умеет скрывать свои мысли и лихо обманывать, а Савченко "включает" поток слов, где любой следователь легко может найти признаки уголовной ненависти к действующей власти и сумбурные намеки на любовь к народу", — пишет Небоженко в Facebook.

Политолог отметил, что Савченко — "удобный персонаж для политических интриг Кремля и Банковой".

"Страшные картины уничтожения Верховной Рады руками "тяжеловоруженной" Савченко (минометы, гранаты, автоматы, пистолеты), которые рисует Луценко, скорее ласкают чувство справедливости и возбуждают фантазию непокорных, но слабовольных украинцев", — подчеркнул директор "Украинского барометра".

По его мнению, Савченко "очень слабый и мелкий политик" и "никакой" руководителем военно-политического переворота.

"Для объективности надо признать, что абстрактная "идея переворота" витает в воздухе. После поражений двух Майданов и после проведения трех "судьбоносных" выборов, от 2004-го до 2014-го, стало ясно, что ничто не может поколебать силы криминально-олигархического режима, который уничтожает Украину", — заявил Небоженко.

По его словам, смена политиков на вершине власти не приносит добра Украине, а каждый новый президент "хуже предыдущего".

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.

СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.

Савченко заявила, что готовит иск суд в связи с исключением ее из комитета Рады по нацбезопасности и из-за нарушения Луценко презумпции невиновности.