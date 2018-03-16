Савченко о заявлениях Луценко и событиях в Раде: "Я подаю в суд"

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что готовит иск суд в связи с исключением ее из комитета Рады по нацбезопасности.

В эфире 112 Украина она заявила, что генпрокурор Юрий Луценко и регламентный комитет парламента нарушили закон.

"Относительно моего исключения из комитета по нацбезопасности я подаю в суд, и в судебном решении будет указано, что ВР вместе с генпрокурором совершили очередное преступление. Генпрокурор в очередной раз нарушил презумпцию невиновности, обвиняя человека голословно, а затем, забирая свои слова обратно, как в деле Саакашвили, это первое. Второе, в судебном решении будет сказано, что регламентный комитет нарушил закон Украины, потому что нет процедуры исключения члена комитета из комитета", - сказала она.

Савченко подчеркнула, что, согласно закону, исключение члена комитета невозможно, такая процедура существует лишь для секретаря и председателя комитета.

"Судебным решением будет показано, что в очередной раз наша власть нарушает закон", - подытожила нардеп.

Напомним, 13 марта появилась информация, что СБУ готовит обвинение Надежде Савченко в подготовке свержения власти силовым путем. Позже генпрокурор Юрий Луценко обвинил политика в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств и заявил, что подаст представление на снятие с нее неприкосновенности. Парламент уже исключил народную избранницу из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

В свою очередь, Савченко публично заявила, что украинские власти в 2014 году "сдали" Крым России и развязали войну на Донбассе.