Слухи в ДНР. Агентура МГБ пугает людей "штурмовыми отрядами" сил АТО, сформированными из "идолопоклонников"

Пособники террористов утверждают, что новое "воинское формирование" будет проводить "карательные акции".
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
В то же время он уточнили, что, согласно слухам, отличительная черта новых "воинских формирований" состоит в том, что они сформированы исключительно из "идолопоклонников", верующих в Перуна и практикующих человеческие жертвоприношения.
"... фигурируют "подробности" типа "у них черный флаг, а на нем череп с костями", или "они носят волчьи шкуры", часто включаются свидетельства "очевидцев", которые, посещая неоккупированную территорию, "лично видели" капища с идолами языческих богов в местах дислокации подразделений ВСУ, с остатками человеческих жертв", — добавил эксперт.
По словам народного избранника "цель данных мифических "штурмовых отрядов" якобы будет состоять в проведении "карательных акций" и "операций устрашения".
Напомним, в конце июня Дмитрий Тымчук писал, что в террористической ЛНР распространялись панические слухи о скором наступлении украинской армии при активной поддержке "наемников НАТО".