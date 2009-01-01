Слухи в ДНР. Агентура МГБ пугает людей "штурмовыми отрядами" сил АТО, сформированными из "идолопоклонников"

Пособники террористов утверждают, что новое "воинское формирование" будет проводить "карательные акции".

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

В прифронтовых районах захваченной части Донецкой области агентура "министерства госбезопасности"активно распространяет среди местного населения слухи о том, что командованиесформировало и перебрасывает на фронт "особые штурмовые отряды", сформированные из специально отобранных и подготовленных "националистически настроенных" ветеранов

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнили, что, согласно слухам, отличительная черта новых "воинских формирований" состоит в том, что они сформированы исключительно из "идолопоклонников", верующих в Перуна и практикующих человеческие жертвоприношения.

"... фигурируют "подробности" типа "у них черный флаг, а на нем череп с костями", или "они носят волчьи шкуры", часто включаются свидетельства "очевидцев", которые, посещая неоккупированную территорию, "лично видели" капища с идолами языческих богов в местах дислокации подразделений ВСУ, с остатками человеческих жертв", — добавил эксперт.

По словам народного избранника "цель данных мифических "штурмовых отрядов" якобы будет состоять в проведении "карательных акций" и "операций устрашения".

Напомним, в конце июня Дмитрий Тымчук писал, что в террористической ЛНР распространялись панические слухи о скором наступлении украинской армии при активной поддержке "наемников НАТО".