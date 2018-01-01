"Собиралась ли добивать нардепов". Савченко рассказала, о чем ее спрашивали при допросе на полиграфе

Тестирование на детекторе лжи длилось шесть часов, отметила политик.
Тестирование на полиграфе длилось шесть часов, рассказала политик перед заседанием Шевченковского районного суда Киева, пишет УНИАН.
"Все те вопросы (задавали — Ред.), которые генпрокурор (Юрий Луценко — Ред.) озвучивал с трибуны (парламента — Ред.) — собиралась ли добивать автоматами", — отметила народная избранница.
Напомним, Надежда Савченко 17 апреля прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа. Сестра нардепа Вера говорила, что во время допроса были допущены ряд нарушений.
Политика подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день она объявила голодовку.
Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить нардепа за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.