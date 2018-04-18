"Собиралась ли добивать нардепов". Савченко рассказала, о чем ее спрашивали при допросе на полиграфе

Арестованная народный депутат Надежда Савченко заявила, что во время проверки на полиграфе (детектор лжи) у нее, в частности, спрашивали, собиралась ли она добивать автоматами коллег в Верховной Раде после совершения теракта.

Тестирование на полиграфе длилось шесть часов, рассказала политик перед заседанием Шевченковского районного суда Киева, пишет УНИАН.

"Все те вопросы (задавали — Ред.), которые генпрокурор (Юрий Луценко — Ред.) озвучивал с трибуны (парламента — Ред.) — собиралась ли добивать автоматами", — отметила народная избранница.

Напомним, Надежда Савченко 17 апреля прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа. Сестра нардепа Вера говорила, что во время допроса были допущены ряд нарушений.

Политика подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день она объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить нардепа за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.