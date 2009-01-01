Социолог назвала нового политика-"любимчика" украинцев

Бекешкина отметила, что на сегодня "любимцем" украинцев является президент Беларуси.

Александр Лукашенко. president.gov.by

Украинцы мечтают о "сильной руке", но не президента-диктатора, а "посланника Бога", который смог бы решить все наши проблемы.

Об этом рассказала известный социолог и директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина во время чата для "Главреда", отвечая на вопрос возможен ли в Украине когда-нибудь "свой Путин".

По ее словам, до агрессии России президент Владимир Путин существенно превышал оценки всех украинских президентов, однако сейчас ситуация изменилась.

"До агрессии России Путин имел успехи в Украине, по крайней мере, по данным мониторинга Института социологии, куда включались вопросы оценки президентов разных стран. И тогда оценки Путина существенно превышали оценки всех украинских президентов. И только после агрессии России ситуация изменилась", — говорит социолог.

Бекешкина отметила, что на сегодня "любимцем" украинцев является президент Беларуси.

"Абсолютным "любимчиком" украинцев сейчас является Лукашенко. Поэтому, очевидно, украинцы мечтают о "сильной руке", но, как свидетельствуют более детальные исследования, не диктатора, а "посланника Бога", который спустится и решит все наши проблемы", — подчеркнула Бекешкина.

Напомним, журналист Айдер Муждабаев утверждает, что Лукашенко является прислугой Путина.