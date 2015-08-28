Подервянский назвал главное отличие между россиянами и украинцами

Украинский писатель и художник Лесь Подервянский заявил, что главным отличием между гражданами Российской Федерации и Украины является их отношение к начальству.

Об этом он сказал в интервью Styler.

В то же время литератор выразил мнение, что наши соотечественники, в принципе, не нуждаются в государстве.

"Главное отличие между нами в том, что россияне вообще любят свое начальство… А украинцы начальства никогда не любили", — отметил Подервянский.

По его словам, "вне зависимости от того, хорошее или плохое начальство — украинцы не любят никакого, в том их суть!". "Украинец в состоянии упорядочить свою жизнь и жизнь общества вокруг себя самостоятельно", — добавил писатель.

"Возможно, поэтому мы и не создали до сих пор никакого, потому что государство в принципе нам не нужно. Вот настолько мы оригинальный народ. А кацапы без сильной руки государя просто передерутся и перережут друг друга", — считает он.

Напомним, ранее Лесь Подервянский прокомментировал интервью беглого экс-президента Украины Виктора Януковича британскому изданию ВВС, заявив, что тот похож на психически неуравновешенного человека.

Фото: facebook.com