Сокурсник Путина объяснил, почему Украине не нужно "бросаться в объятия" Трампа

Президент США "уже ничего не может сделать", сказал Швец.

Дональд Трамп Reuters

Украине нужно очень осторожно вести себя с администрацией президента США, политик "одной ногой в импичменте", поэтому не надо "бросаться к нему в объятия".

Об этом бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по Институту им. Андропова, а сейчас американский финаналитик Юрий Швец, рассказал в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

В то же время эксперт подчеркнул, что нашей стране с властями Штатов необходимы "корректные официальные отношения".

"Даже Бэннон (экс-советник американского лидера по стратегическим вопросам Стивен Бэннон — Ред.), человек, который привел его к власти, его главный стратег, считает, что шансы Трампа досидеть до конца срока — примерно 30%", — заявил собеседник.

По словам аналитика, глава государства "уже ничего не может сделать, одной ногой в импичменте". "Поэтому не надо бросаться к нему в объятия. Не нужно пытаться зайти "от Ивана Иваныча" или "Адама Семеныча" через заднюю дверь с конфетами, розами и так далее", — добавил Швец.

Ранее бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев выразил мнение, что единственным настоящим союзником Украины в борьбе с агрессией РФ являются США, а европейцы точно предадут нашу страну.