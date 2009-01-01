Стали известны подробности уничтожения разведгруппы боевиков ЛНР у Сокольников

Погибли три боевика, один получил ранения.

ДРГ подорвалась на собственной мине ukrainianwall.com

Стали известны подробностив районе частично контролируемого силами АТО поселка Сокольники на Луганщине.

О них Главное управление разведки Минобороны сообщаетна своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 4 сентября в результате несогласованных действий на минно-взрывном заграждении, установленном саперами 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК взорвалась разведывательная группа противника во время попытки проникнуть на территорию, контролируемую подразделениями сил АТО. Погибло трое военнослужащих и один получил ранения.

Командование 2 АК пытается ввести в заблуждение население временно оккупированной территории, обвиняя силы АТО в минировании территории и поджоге сухой травы в районе инцидента, а потери личного состава объясняет попыткой военнослужащих потушить пожар, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что с 4 по 10 сентября подтвержденные потери боевиков составили 10 погибших и 10 раненых.