Террористам ДНР приказали готовиться к активизации боевых действий

Рядовой состав боевиков связывает повышение уровня боеготовности с ожидаемым приездом "кураторов" и "советников" из МО РФ.

Боевики ДНР vk.com/dnrmakeevka

Подразделения боевиков "1-го АК ДНР" на Мариупольском направлении получили приказ подготовиться к активизации боевых действий с 14 сентября.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Командирам формирований оккупантов предписано провести внезапные проверки боеготовности и эффективности несения службы боевиками, аргументируя это якобы готовящимся наступлением ВСУ.

Вместе с тем, рядовой состав боевиков связывает повышение уровня боеготовности с ожидаемым в середине сентября с.г. приездом комиссии из числа представителей МО РФ — так называемых "кураторов" и "советников". Также в среде оккупантов активно обсуждается вопрос направления по итогам проверки групп боевиков для проведения 2-недельного курса подготовки в военных лагерях на территории РФ", — пишет Тымчук.

Ранее Тысчук сообщал, что в ДНР якобы составляют "списки на эвакуацию" на случай наступления Вооруженных сил Украины.