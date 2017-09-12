В ДНР ходят слухи о наступлении ВСУ, главари боевиков готовятся к эвакуации

Главари террористической "Донецкой народной республики" (ДНР) якобы составляют "списки на эвакуацию" на случай наступления Вооруженных сил Украины.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

Такие слухи усиленно распространяются в оккупированной Ясиноватой Донецкой области среди местных боевиков и гражданского населения, пишет эксперт.

"Согласно слухам, в данные списки будут включены лишь командный состав боевиков и сотрудники "администрации ДНР", которые будут эвакуированы в РФ. Данные слухи вызывают крайне негативный резонанс среди местного населения", — отметил Тымчук.

Напомним, ранее в штабе АТО рассказали, что в Донецке боевики провели учения по эвакуации.