Труханову грозит отстранение с поста мэра Одессы

САП и НАБУ хотят, чтобы чиновник не выполнял обязанности главы областного центра.
Дата рассмотрения документа еще неизвестна, рассказал в комментарии РБК-Украина прокурор Валентин Мусияка.
"Да, ходатайство детектива, согласованное с прокурором, сегодня (19 февраля — Ред.) представлено", — заявил собеседник.
Напомним, 14 февраля Геннадия Труханова задержали в аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом). Главу Одессы и еще четырех чиновников мэрии подозревают в завладении средствами местного бюджета. Позже Соломенский районный суд столицы отпустил Труханова на поруки.