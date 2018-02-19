Труханову грозит отстранение с поста мэра Одессы

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины подали в суд ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы.

Дата рассмотрения документа еще неизвестна, рассказал в комментарии РБК-Украина прокурор Валентин Мусияка.

"Да, ходатайство детектива, согласованное с прокурором, сегодня (19 февраля — Ред.) представлено", — заявил собеседник.

Напомним, 14 февраля Геннадия Труханова задержали в аэропорту "Борисполь" (находится под Киевом). Главу Одессы и еще четырех чиновников мэрии подозревают в завладении средствами местного бюджета. Позже Соломенский районный суд столицы отпустил Труханова на поруки.