У Порошенко открылись чакры. Политолог о перспективах членства Украины в ЕС

Чтобы говорить об определенных перспективах Украины относительно ЕС в 2021 году, нужно обладать даром пророка, говорит политолог.

Об этом руководитель политических программ Украинского института будущего заявил во время чата в "Главреде".

Комментируя вопрос об оптимистичном заявлении президента Петра Порошенко о перспективах нашей страны в ЕС, Романенко сказал, что перспективы ЕС весьма туманны, а, чтобы говорить о перспективах членства Украины в ЕС нужно обладать даром пророка.

"Евросоюз находится в самом масштабном кризисе, и его перспективы по-прежнему туманны. Поэтому для того, чтобы говорить об определенных перспективах Украины относительно ЕС в 2021 году, нужно обладать даром пророка. Возможно, у Петра Алексеевича открылись чакры. Вангую, что перед выборами 2019 года открытие чакр будет еще более интенсивным", — сказал политолог.

Ранее неоднократно звучали заявления лидеров ЕС о том, что в ближайшей перспективе Украина не сможет стать членом Евросоюза.