У Порошенко рассказали, какая страна Евросоюза тормозит безвизовый режим для Украины

Елиссев надеется, что Франция не будет затягивать техпроцедуры до проведения президентских выборов в апреле 2017 года.

Reuters Европейский Союз отложил предоставление Украине безвизового режима из-за позиции отдельных стран-членов.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев в интервью "Обозревателю".

"Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", – отметил Елисеев.

По его словам, с уверенностью можно сказать, что 2017-й станет годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС.

"Однако я всегда говорил, говорю и буду говорить, что надо уклоняться от конкретных временных рамок для того, чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую "пищу" для пессимистов", — отметил он.

Как известно, Европарламент принял механизм временного приостановления безвизового режима.

Глава МИД Павел Климкин считает, что Украина в вопросе безвизового режима стала заложницей борьбы за власть между Европейским парламентом и Советом ЕС.

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