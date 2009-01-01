Украина рассчитывает на привлечение Турции к международной группе по деоккупации Крыма — Порошенко

Попытка РФ легализовать оккупацию в тот или иной способ обречена на провал, считает Порошенко.

Встреча Петра Порошенко с Реджепом Тайипом Эрдоганом. president.gov.ua

Украина рассчитывает, что Турция войдет в международную группу по деоккупации Крыма.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает телеканал "112 Украина".

"К сожалению, несмотря на все мирные инициативы, усилия, в том числе в рамках нормандского формата, агрессия РФ против Украины продолжается, как и оккупация украинского Крыма. Вместе с президентом Эрдоганом мы отметили недопустимость ситуации в сфере прав человека в Крыму, которая постоянно ухудшается из-за репрессивных действий оккупационной власти. Обыски и аресты, притеснения и преследования, запугивания и вытеснения всех, кто не согласен с оккупацией или политикой захватчиков стали обыденностью, к сожалению, в оккупированном Крыму", — отметил он.

По словам Порошенко, объектами особых притеснений со стороны оккупационных властей стали на полуострове крымско-татарская община и представители Меджлиса крымскотатарского народа.

"Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров, Николай Семена — список жертв политических репрессий все время пополняется", — сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина и Турция договорились и в дальнейшем координировать действия по защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных механизмов, в том числе и мониторинговых.

"Мы также рассчитываем на привлечение Турции к Международной группе друзей с деоккупации Крыма, идею о формировании которой я озвучил с трибуны ООН в Нью-Йорке", — отметил он.

"Во время наших переговоров я также подчеркнул, что попытка РФ легализовать оккупацию в тот или иной способ обречена на провал. Ведь все в мире понимают, что международное право на то и международное право, чтобы его уважали", — подчеркнул Порошенко.

"Только что завершилось заседание стратегической высокого совета между Украиной и Турцией. Встреча прошла в очень доверительной и конструктивной атмосфере и я чрезвычайно благодарен турецким коллегам за такой подход", — сказал украинский президент, поблагодарив Эрдогана за поддержку суверенитета нашего государства.

Также он отметил, что встреча длилась дольше запланированной и подчеркнул, что это дает основания для оптимизма относительно развития двустороннего сотрудничества.

"Мы были бы очень заинтересованы в увеличении представительства Турции в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы благодарим за очень четкую и хорошо организованную работу специальной мониторинговой миссии, во главе которой стоит представитель Турции. Также в ближайшее время особую важность будет иметь для нас поддержка нашими партнерами, в частности Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей",— подчеркнул Порошенко.

Глава Украины также констатировал, что контакты между Украиной и Турцией стали более результативными в том числе и в таких чувствительных сферах, как оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

"Мы довольны сотрудничеством в оборонной промышленности, авиастроении, космосе", — отметил президент.

Напомним, предыдущий раз в Киеве Порошенко и Эрдоган встречались 20 марта 2015 года, и их встреча продолжалась три часа с глазу на глаз.