Украинцы возненавидели Яценюка за непопулярные шаги – Андрухович

Реформатор успешен только тогда, когда люди перестают с ним здороваться и переходят на другую сторону улицы, уверен писатель.
Такое мнение высказал украинский писатель, переводчик Юрий Андрухович в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.
Ведущая программы отметила, что когда-то писатель симпатизировал Арсению Яценюку и говорил, что это наиболее экзотический премьер, который был в Украине. Учитывая все произошедшие события, думает ли так писатель и до сих пор?
"Я не думаю, что Яценюк – это забытое лицо. Я почти уверен, что состоится какое-то его возвращение. Мне кажется, что на том этапе он выполнил все, что должен был исполнить премьер в кризисной ситуации", – уверен Андрухович.
В частности, отмечает писатель, Арсений Яценюк завоевал всеобщую ненависть своими действиями, что означает, что его действия были правильными.
"Ненависть – это ответ социума на непопулярные шаги, которые были необходимы, и которые кто-то должен выполнить. Ведь, как отмечают классики, реформатор успешен только тогда, когда люди перестают с ним здороваться и переходят на другую сторону улицы", – считает Юрий Андрухович.