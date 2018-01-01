"Усиление русификации". Вятрович назвал минус перехода в Украине с кириллицы на латиницу

В последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский, отметил директор Украинского института нацпамяти.

Переход на латиницу в Украине способен спровоцировать усиление русификации, полагает Владимир Вятрович Главред

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что в нашей стране переход с кириллицы на латиницу может спровоцировать усиление русификации.

В последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский, введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них, написал он на своей странице в Facebook.

"Отказ от кириллицы оградит нас от России и приблизит к Европе" — главный аргумент ее сторонников. Однако в действительности изменение письма может сыграть противоположную роль — усиление русификации", — отметил эксперт.

По его словам, нововведение "может спровоцировать движение в противоположном направлении — привычный кириллический русский для многих (особенно, старших людей) будет проще, чем незнакомый латинский украинский".

Переход на латиницу в Украине способен спровоцировать усиление русификации, полагает Владимир Вятрович Скриншот с facebook.com/volodymyr.viatrovych

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин призвал общественность начать обсуждение возможного использования в государстве латиницы наравне с кириллицей. Министра подчеркнул, что "наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет".