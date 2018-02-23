"Новая идея". Вятрович высказался о декоммунизации названия Верховной Рады

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что переименование Верховной Рады в рамках декоммунизации требует обсуждения в украинском социуме.

Отвечая на вопрос журналиста УНИАН, он подчеркнул, что для возглавляемой им организации данный вопрос является "новой идеей".

"Мы об этом еще не думали. Хотя, возможно, что название Верховная Рада Украины,является, в известной степени, советским наследием. Я думаю, что это еще требует каких-то дискуссий, обсуждений. Для нас это новая идея", - сказал историк.

Напомним, ранее Вятрович заявлял, что в нашей стране декоммунизация в контексте переименования символов тоталитарного режима фактически завершена.