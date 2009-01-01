Псевдоминистр принял решение, которое вызвало возмущение со стороны "абхазов", отметил Тымчук.

Боевики на Донбассе, иллюстрация mvvc44tv.cmle.ru

На захваченной части Донецкой области "министр доходов и сборов"Александр Тимофеев ("Ташкент") передал в управление главарю одной из банд боевиков птицефабрику, что возмутило членов бандформирования "Пятнашка".

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По его данным, в "министерстве госбезопасности" (МГБ) псевдореспублики "чиновника" предупредили, что реализация такого решения может вызвать вооруженный конфликт между террористами.

"Тимофеев передал в управление некоему главарю боевиков (по предварительным данным, Дашкину О.В., банда "Кальмиус") птицефабрику, расположенную в районе Шахтерска", — отметил военный эксперт.

Между тем "это решение вызвало возмущение со стороны "абхазов" (банда "Пятнашка"), в сферу "экономических интересов" которых входит населенный пункт, и которые претендовали на предприятие".

Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что главарь террористической ДНР Александр Захарченко продолжает попытки взять под контроль максимально возможное количество финансовых потоков в "республике", в основном под вывеской "национализации".