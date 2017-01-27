"Национализация" в ДНР. Захарченко пытается взять под контроль как можно больше финпотоков

Главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко продолжает попытки взять под контроль максимально возможное количество финансовых потоков в "республике", в основном под вывеской "национализации".

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По его данным, из 140 торговых рынков, которые находятся в псевдореспублике, 59 уже "перешли в госсобственность".

"32 из них расположены в Донецке", — говорится в сообщении военного эксперта.

Ранее Александр Захарченко похвастался, что по итогам 2016 года экономика террористической ДНР якобы увеличилась на 52% благодаря ее "интеграции" в Российскую Федерацию.