В Пентагоне обвинили Россию: углубляет кризис на Донбассе

США и партнеры будут и в дальнейшем оказывать давление на РФ, пообещал Карем.

Россия углубляет кризис на Донбассе, отметил заместитель главы Пентагона Reuters

Заместитель главы министерства обороны США (Пентагон) по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил, что Российская Федерация продолжает углублять кризис на Донбассе

Штаты и партнеры будут и в дальнейшем оказывать давление на Россию, чтобы она выполняла Минские соглашения, рассказал чиновник на XI Киевском форуме по безопасности, пишет УНИАН.

"Россия оккупировала Крым, продолжает углублять кризис на Донбассе, но мы не можем воспринимать это как свершившийся факт. Мы не можем мириться с аннексией украинской территории Россией, мы не можем позволить России продолжить дестабилизацию ситуации в Украине", — отметил он.

По словам замглавы минобороны, "США и партнеры будут и в дальнейшем оказывать давление на Россию, чтобы она выполняла Минские договоренности до их полного выполнения". "Пока это не будет сделано — санкции против России сохранятся. Санкции, связанные с Крымом, будут оставаться до тех пор, пока Крым останется аннексирован Россией", — добавил Карем.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что РФ продолжает глумиться над международным правом, подстрекает, направляет, а также руководит так называемым "международным клубом диктаторов".