Порошенко обвинил Россию: руководит "международным клубом диктаторов"

Президент Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация продолжает глумиться над международным правом, подстрекает, направляет, руководит так называемым "международным клубом диктаторов".

"Холодная война" уже началась и идет достаточно давно, рассказал украинский лидер на XI Киевском форуме по безопасности, пишет "112 Украина".

"Россия не просто продолжает глумиться над международным правом, общепринятыми принципами международных отношений и демократическими ценностям, не уважая даже Божьи заповеди в эти праздничные дни Пасхи", — отметил он.

По словам главы страны, РФ "подстрекает, направляет, руководит так называемым "международным клубом диктаторов", который как "клуб сумасшедших самоубийц" решил бросить вызов всему цивилизованному миру".

"Если раньше кое-кто предпочел воспринимать поведение Кремля просто как шалости избалованного подростка, то сейчас, наконец, настало время относиться к нему, к этому поведению, как к серьезному преступлению, которое требуют решительной широкой и хорошо скоординированной реакции", — подчеркнул президент.

Напомним, на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли сказала, что РФ виновна в использовании химического оружия в Сирии, в том числе во время химатаки в Думе. Президент Штатов Дональд Трамп анонсировал ответные действия на атаку.

Позже посол России в Ливане Александр Засыпкин сказал, что в случае агрессии США против сирийского государства, его страна оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня.