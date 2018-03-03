В ООН обеспокоены, что мир забывает о кризисе на Донбассе

В Организации Объединенных Наций (ООН) обеспокоены тем, что сейчас мир немного забыл о проблеме на востоке Украины. В связи с этим мировое сообщество стоит лучше информировать о ежедневном насилии и жизненных условиях на Донбассе.

Об этом сказала помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер на европейской конференции, посвященной гуманитарному кризису на востоке Украины, сообщает "Голос Америки".

"Этот кризис разгорелся на территории Европы, но он в основном забыт миром ... Мы должны лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии и жизненных условиях на востоке Украины, затрагивающие миллионы людей", – заявила Мюллер.

По ее словам, в результате военных действий были повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водоснабжения и электроснабжения.

"Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая несостоятельность не может положить конец конфликту, продолжает заставлять 4,4 миллиона украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания и делать невозможные выборы", – предупреждала она.

Напомним, в ООН считают войну на Донбассе одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой войны.