В России власть уже 100 лет удерживают бандиты — финансист

В РФ у власти находится КГБшник, отметил Слава Рабинович.

Флаг России, иллюстрация Reuters

Российский финансист и блогерутверждает, что в РФ власть уже 100 лет удерживают бандиты и международные террористы.

Об этом говорится в его колонке на "Апострофе", в которой он анализирует, в частности, покушение на чеченских добровольцев в Киеве.

В то же время эксперт подчеркнул, что в России у власти находится КГБшник, "соответственно, каков поп, таков и приход".

"Украина имеет дело с соседним государством, власть в котором уже 100 лет удерживают бандиты и международные террористы", — написал автор.

Ранее Слава Рабинович говорил, что западные лидеры поставили на президенте РФ Владимире Путине крест после аннексии Крыма и развязывания Кремлем войны на Донбассе.