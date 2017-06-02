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В России власть уже 100 лет удерживают бандиты — финансист

Сегодня, 21:51

В РФ у власти находится КГБшник, отметил Слава Рабинович.

Россия,флаг
Флаг России, иллюстрация Reuters
Российский финансист и блогер Слава Рабинович утверждает, что в РФ власть уже 100 лет удерживают бандиты и международные террористы.

Об этом говорится в его колонке на "Апострофе", в которой он анализирует, в частности, покушение на чеченских добровольцев в Киеве.

В то же время эксперт подчеркнул, что в России у власти находится КГБшник, "соответственно, каков поп, таков и приход".

"Украина имеет дело с соседним государством, власть в котором уже 100 лет удерживают бандиты и международные террористы", — написал автор.

Ранее Слава Рабинович говорил, что западные лидеры поставили на президенте РФ Владимире Путине крест после аннексии Крыма и развязывания Кремлем войны на Донбассе.

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Россия, Слава Рабинович, КГБ
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