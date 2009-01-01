В СБУ назвали фейком новость о задержании МГБ ДНР украинских "диверсантов"

Пропагандисты так называемого МГБ допускают откровенные ляпы и нестыковки в текстах и видеоматериалах, отметила Гитлянская.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что новость так называемогоо задержании в захваченном Донецкеявляется фейковой.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время спикер уточнила, что пропагандисты из "ведомства" псевдореспублики так и не научились хотя бы профессионально готовить свои фейки.

"Кремлевские марионетки из так называемого МГБ ДНР решили не отставать от своих российских кураторов и сообщили о задержании в Донецке целой "диверсионной группы СБУ", — отметила Гитлянская.

По ее словам, пропагандисты "министерства" так и не научились хотя бы профессионально готовить свои фейки, "допускают откровенные ляпы и нестыковки в текстах и видеоматериалах".

"Сначала пишут, задержали сотрудника СБУ, во втором абзаце оказывается, что это военнослужащий, а в третьем — уже обещание зачислить в ряды Службы после диверсии. Сюжет с задержанием "диверсанта" явно снят не летом", — добавила пресс-секретарь.

Ранее в ФСБ России заявили, что 12 августа в захваченном Крыму задержали украинца Геннадия Лимешко, который якобы является "агентом" СБУ и хотел совершить "диверсии" на объектах инфраструктуры. Позже в украинской спецслужбе назвали озвученные сведения фейком.