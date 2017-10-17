Военный эксперт назвал причины, почему Украина не объявит войну России

Украинцы устали от войны. А война с Россией — это однозначно всеобщая мобилизация.

kapri.dn.ua Украина законодательно назвала Россию агрессором еще два года назад еще в январе 2015 года…, но при этом не объявила состояния войны с РФ по нескольким причинам.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".

"…в постановлении ВРУ не были определены юридические последствия этого признания. А законопроект №7163 (Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях — ред.) уже определяет эти последствия — территории ОРДЛО являются оккупированными, Россия несет полную ответственность за их содержание и так далее. В этом вся разница", — отметил нардеп.

"Мы, в общем-то, законодательное поле меняем под то, чтобы проводить боевые действия на Донбассе, но при этом не объявлять состояния войны с Россией. В этом изначально была основная проблема, поскольку наше постсоветское законодательство и наработанное за время независимости Украины строилось таким образом, что предусматривалась только широкомасштабная открытая агрессия. Никто не предусматривал вариантов гибридной войны.

В соответствии с действующим законом "Об обороне", президент Украины должен был подавать в Верховную Раду решение об объявлении состояния войны с агрессором, объявлять военное положение на всей территории или на части, вовлеченной в конфликт, создавать ставку верховного главнокомандующего, которая уже командовала бы всеми войсками по всем направлениям.

А у нас идут боевые действия только на определенных участках в определенном регионе. Соответственно, как штаб АТО, так и объединенный оперативный штаб будут иметь полномочия только на этой территории, а не на территории всей Украины. То есть много нюансов", — отметил эксперт.

Тымчук считает, что законопроект №7163 непозволительно поздно принимается, "поскольку уже в 2015 году было понятно, что мы перешли полностью в военную операцию, что постоянно подправлять законодательство под реалии АТО — это проблематично, сложно, громоздко и едва ли оправданно".

Он также отметил, что "сейчас законопроект №7163 полностью отвечает тем реалиям, которые есть. Он построен на агрессии России, предусматривает полноценную военную операцию и отвечает тем вызовам, которые несет гибридная война".

Что касается действий России, то сейчас все упирается в определение формата возможной миротворческой миссии на Донбассе, говорит Тымчук.

"Мы им не объявим войну по одной простой причине. Сравните военно-экономический потенциал и вооруженные силы Украины и России по численности и составу. Это было бы очень опрометчиво с нашей стороны, во-первых.

Во-вторых, надо понимать, что после шести волн частичной мобилизации население уже устало от проведения подобных мероприятий, в общем-то, украинцы просто устали от войны. А война с Россией — это однозначно всеобщая мобилизация. Поэтому это не будет вариант весны 2014 года, когда можно было на волне патриотизма мобилизовать наших людей в высоком морально-психологическом состоянии. Сейчас такой картины не будет. Заставлять людей воевать из-под палки — это тоже не лучший вариант.

Есть еще одна деталь, касающаяся всеобщей мобилизации. Это не просто — взял в руки оружие и пошел воевать. Это еще и перевод экономики на военные рельсы. Если нашу экономику сейчас заставить работать исключительно на фронт, то та негативная экономическая ситуация, которая есть на сегодня, превратится в коллапс на протяжении нескольких недель. То есть с любой стороны вариант объявления войны России для нас закончится катастрофически", — подчеркнул Тымчук.

Ранее Тымчук объяснил, начнет ли РФ широкомасштабную операцию против Украины без объявления войны.

Напомним, Рада приняла за основу законопроект о реинтеграции Донбасса и признании России агрессором.

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