Военный эксперт рассказал о мине мгновенного действия в Минских соглашениях

Тянуть с выполнением соглашений под предлогом сохранения санкций против России нет никакого смысла, говорит Николай Сунгуровский.

Николай Сунгуровский Главред

по урегулированию ситуации на Донбассе — это заморозка вооруженного конфликта на многие десятилетия и тормоз для продвижения Украины в Европу.

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал на чате в "Главреде".

"В последовательности, описанной в протоколе к Минским договоренностям, заложена мина, но не замедленного, а мгновенного действия. Допустим, Украина поддалась давлению России и западных партнеров и согласилась на проведение выборов в ОРДЛО, тем самым легитимизовав непризнанные ДНР и ЛНР. В этом случае ее отказ провести полную амнистию боевиков (а это грозит потерей власти), задержкой любых других пунктов протокола в условиях открытой границы с Россией может рассматриваться как повод для ЛНР и ДНР обратиться за помощью (в том числе и военной) к своему патрону", — говорит военный эксперт.

По его словам, это уже сценарий, который разыгрывался и в Приднестровье, и в Абхазии, и в Южной Осетии: "Грубо говоря, это заморозка конфликта на многие десятилетия и тормоз для продвижения Украины в Европу. Вот в чем и заключается вся "хитрость" Минских договоренностей".

"Поэтому тянуть дальше с их выполнением под предлогом сохранения санкций против России, на мой взгляд, нет никакого смысла. Правильнее было бы ввести более широкие и жесткие санкции за срыв Минских соглашений, забыть о них, разработать новую более реалистичную "дорожную карту", к выполнению которой привлечь Россию не как гаранта, а как сторону конфликта", — подытожил Николай Сунгуровский.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, что мешает закончить российско-украинскую войну уже сейчас.

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