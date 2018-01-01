Волонтер объяснил, как закон о реинтеграции Донбасса развяжет руки Украине

Закон становится основой для разработки инструментов и средств возвращения оккупированных территорий всеми возможными методами.

Мирослав Гай Главред

"Самое главное, что для нас изменится, — это то, что мы на законодательном уровне дали определение Российской Федерации и ее действиям. Все это становится базисом для подачи исков в международные суды и Международный трибунал, а позже и получению миллиардных репараций", — сказал Гай на чате в "Главреде".

Он также отметил, что этот закон подкрепляет предотвращения движения Украины в обратном векторе от Европы к России.

"Согласно этому закону, мы также сможем построить инструментарий для других средств давления на Российскую Федерацию. Теперь можно будет не просто упрекать непатриотичных предпринимателей за торговлю с Россией и говорить, что они торгуют с врагом, а ссылаться на действующее законодательство. Также этот закон усложняет для России возможность воевать в Украине невоенными методами. Люди, которые будут вести деятельность в пользу России, фактически работать на врага", — подчеркнул он.

Он также отметил, что "Закон становится основой для разработки инструментов и средств возвращения оккупированных территорий всеми возможными методами. У военных будут больше развязаны руки, особенно в планировании и организации активных мероприятий, что обеспечит лучшую безопасность для личного состава и мирного населения. Ну, и для мира мы наконец закрепляем на бумаге статус оккупированных территорий Россией. Все это создает почву для давления на Россию и на международной арене".

В России заявили, что, подписав закон о реинтеграцию Донбасса, президент Украины Петр Порошенко окончательно подтвердил нацеленность Киева на силовое решение конфликта в регионе.

Как известно, 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. По словам главы государства, международных обязательств Украины документ не нарушает.