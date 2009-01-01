Все наличные деньги из Луганска увезли в Россию - разведка

Луганские банкоматы оказались опустошенными

Из луганских банкоматов вывезли всю наличность Диалог.UA

По сведениям Главного управления разведки Минобороны Украины, во временно оккупированном Луганске полностью отсутствуют деньги в отделениях банков и банкоматах.

Такую информацию сегодня, в четверг, 23 ноября, озвучил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает "УНИАН".

По словам офицера, луганским пенсионерам говорят о том, что денег не будет до конца декабря нынешнего года.

"На оккупированных землях ухудшаются условия проживания местного населения. В частности, в банках и банкоматах Луганска отсутствуют наличные средства. По предварительнойинформации, вся наличность была вывезена на территорию РФ. Пенсионерам, которые обращаются к работникам финансовых учреждений с целью объяснения ситуации сообщают, что средства будут отсутствовать до конца этого года. О причинах не сообщается", - сказал Мотузяник

Напомним, ранее сообщалось о том, что в оккупированный Луганск зашла большая колонна военной техники.