Вятрович назвал условия для восстановления отношений между Украиной и Россией

РФ должна понять, что наша страна — независима, отметил Директор Украинского института национальной памяти.

Флаги Украины и РФ, иллюстрация antikor.com.ua

Директор Украинского института национальной памяти, историксчитает, что началом восстановления отношений между Украиной истанет поражение последней в войне, а оно — близко.

Об этом он рассказал на чате в "Главреде".

По словам собеседника, основания для пересмотра отношений между украинцами и россиянами, в частности, появятся после того, как РФ поймет тупиковость развития своего государства в формате империи.

"… когда Россия поймет, что Украина является независимым государством, и именно как с независимым государством и отдельным партнером и субъектом международной жизни с ней надо налаживать отношения, и когда Россия откажется от патернализма и превосходства по отношению к Украине", — отметил эксперт.

Вятрович сказал, что это будет не скоро. "Думаю, что началом этого станет поражение России в нынешней войне (а это поражение близко, и оно будет однозначно). Тогда, возможно, россияне опомнятся и протрезвеют для того, чтобы понять необходимость переосмысления себя в мире, переосмысление того, что империя — это формат прошлого, а не будущего. И только тогда, возможно, появятся какие-то основания для пересмотра отношений между украинцами и россиянами", — добавил историк.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что законы логики и здравого смысла иногда неприемлемы для прогнозирования действий РФ, военные Украины не только защищают страну от агрессора, но и являются гарантом ее независимости.