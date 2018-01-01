Выход Украины из СНГ: стало известно о новом решении официального Киева

Украина имела свои квотные должности в координационном органе СНГ.

По поручению президента Петра Порошено Украина отзывает двух дипломатов из состава уставных органов Содружества Независимых Государств, сообщили в МИД Украины.

Несмотря на то, что в свое время Украина не подписала Устав СНГ, представители нашего государства до 2014 года принимали полноформатное участие в работе 3 уставных органов Содружества — Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел. После 2014 года украинская сторона прекратила свое участие в деятельности этих органов, отметили в МИД.

Также Украина имела свои квотные должности в координационном органе СНГ — Исполнительном комитете (заместитель председателя Исполкома — Исполнительного секретаря СНГ, директор правового департамента, заместитель директора департамента экономического сотрудничества — начальник отдела), однако в 2014 году отозвала своих представителей и с тех пор не заполняет данные квоты, пишут "Українські Новини".

"В данный момент, в соответствии с поручением Президента Украины, МИД начал процесс ликвидации Постоянного представительства Украины при координационных институтах СНГ", — говорится в ответе на запрос.

Перечень сотрудников Постоянного представительства Украины при координационных институтах СНГ размещен на его веб-странице.

В перечне сотрудников Постоянного представительства Украины указаны следующие дипломаты:

Дарибогова Ольга Алексеевна — и. о. руководителя Постоянного представительства, советник, образование высшее, магистр внешней политики.

Ткачук Вадим Владимирович — первый секретарь.

Напомним, 2 мая на заседании Совета национальной безопасности и обороны Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей. В тот же день СНБО поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

19 мая Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

Позднее в исполкоме СНГ ответили на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram