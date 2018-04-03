Задержание судна из Крыма. В РФ захотели обеспечить "безопасность судоходства" в Азовском море

В России считают, что украинские морские пограничники действовали агрессивно.
Угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась", рассказал РИА Новости источник в "силовых структурах" полуострова.
"Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства", — утверждал собеседник.
Напомним, украинские пограничники задержали крымское судно "Норд", которое шло под российским флагом. Его с командой отконвоировали в порт Бердянска Запорожской области для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.