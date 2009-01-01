Захарченко уже передумал создавать "Малороссию", соцсеть в истерике

По мнению Захарченко, идея переучреждения Украины вызвала большой интерес общественности.

Александр Захарченко. dan-news.info

Об этом он заявил в комментарии одному из сепаратистских агентств.

Террорист заявил, что идея "переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис, получила широкую поддержку".

"Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение", — сказал Захарченко, добавив, что по этому вопросу поступило "много интересных, разнообразных предложений и комментариев".

Заявление Захарченко вызвало в соцсети насмешки:

"Я сейчас лопну от смеха))))" — пишет блогер Валерий Шергин.





"С интересом послушаю тех, кто писал "не нужно смеяться над Захарченко и Малороссией — это серьезнейшая спецоперация Кремля!" Нет уж. Иногда дебил — это просто дебил", — считает блогер Роман Шрайк.

"Быдляндия — тоже ничо так. "Хайпануть" можно. Сурков, подтверди", — пишет российский журналист Саша Сотник.

"Всё-таки после НОВОроссии и МАЛОроссии должна идти СТОЕроссия!" — уверен российский драматург Владимир Голышев.

"Breaking news! Не знаю, как теперь с этим жить. Хунта зверствует. Мальчиков распинают. Малороссия отменяется. Пойду пить настойку пустырника, пока хоть она есть", — смеется волонтер Виталий Дейнега.

"Так называемый "вождь краснорожих" и глава всея ДНР Александр Захарченко порадовал новой порцией креатива. Он заявил, что выступает за "переучреждение" Украины, но название "Малороссия" применяться не будет. Можно, конечно, сказать ему спасибо и на том, но с другой стороны — от названия не меняется суть. Попытки впихнуть нам Донбасс на условиях Кремля с "особым статусом" либо представить агрессию в качестве внутреннего конфликта "двух Украин" под малороссийским соусом не прошли. Но они будут пробовать и дальше, уже в формате "переучреждения". Так что проблемы остались те же, на ядовитой таблетке поменяли обертку..." — считает блогер Кирилл Сазонов.