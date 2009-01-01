Власти РФ не понимают, что украинцы хотят построить себе достойную жизнь, отметил глава Донецкой ОВГА.

Кремль, иллюстрация Корреспондент

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрациисчитает кремлевский политикум динозаврами, поскольку он твердо убежден, что независимая и богатая Украина является угрозой для Российской Федерации.

Об этом он написал в Facebook, комментируя заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС — "антироссийское".

По мнению чиновника, власти России не понимают, что украинцы просто хотят быть хозяевами в своем доме и стремятся построить себе достойную жизнь.

"Динозавры! Кремлевский политикум твердо убежден, что независимая и богатая Украина является угрозой для Российской Федерации... Нищета, хаос и руина — это то, что их больше всего устроило бы в Украине", — говорится в сообщении.

Ранее нардеп, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров говорил, что у российского президента Владимира Путина в голове что-то перемкнуло, когда он почувствовал себя хозяином РФ.