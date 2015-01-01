Сегодня, 17:45 RSS

Боевики ЛНР лишились "министра сельского хозяйства"

Сегодня, 17:20

Причина смерти одного из псевдочиновников пока неизвестна.

Сергей Литвин
Сергей Литвин Скриншот видео с youtube.com
Во вторник, 27 декабря, в захваченном Луганске умер "министр сельского хозяйства и продовольствия" самопровозглашенной ЛНР Сергей Литвин.

Об этом пишет один из сайтов сепаратистов.

В то же время издание не уточнило причину смерти одного из лидеров террористов.

"С весны 2014 года поддерживал врага, воевал", — говорится в статье.

Кроме того, псевдочиновник был одним из активных организаторов незаконного "референдума", по результатам которого провозглашена "республика".

Ранее сообщалось, что на захваченной части Луганской области экс-председателя "совета министров" террористической ЛНР Геннадия Цыпкалова обвинили в попытке госпереворота, после чего он якобы повесился в камере.

Теги:  
Донбасс, Луганск, ЛНР, министр, Литвин
ПО МАТЕРИАЛАМ: