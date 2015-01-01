Боевики ЛНР лишились "министра сельского хозяйства"

Причина смерти одного из псевдочиновников пока неизвестна.

Сергей Литвин Скриншот видео с youtube.com

Во вторник, 27 декабря, вумер "министр сельского хозяйства и продовольствия"Сергей Литвин.

Об этом пишет один из сайтов сепаратистов.

В то же время издание не уточнило причину смерти одного из лидеров террористов.

"С весны 2014 года поддерживал врага, воевал", — говорится в статье.

Кроме того, псевдочиновник был одним из активных организаторов незаконного "референдума", по результатам которого провозглашена "республика".

Ранее сообщалось, что на захваченной части Луганской области экс-председателя "совета министров" террористической ЛНР Геннадия Цыпкалова обвинили в попытке госпереворота, после чего он якобы повесился в камере.