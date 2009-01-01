ДТП в Харькове: погибли три студента-иностранца, опубликованы фото и видео с места трагедии

Обстоятельства ДТП выясняются.
Как сообщаю источник в полиции, от сильного удара автомобиль разорвало на части, пишет 057.ua.
"В машине было трое граждан Иордании. Один студент медицинского университета, учился на 4-м курсе на стоматолога, двое других — студенты ХНУРЭ, 2 и 3 курс. Машина была настолько раскурочена, что не было видно номеров", — говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, 4 сентября в Харькове пьяный киевский коп снес столб, один человек погиб один был тяжело ранен.
фото; видео: 057.ua.