Группа шпионов ЛНР нарвалась на мины, уничтожен ее главарь — разведка

На востоке нашей страны ранены еще пять боевиков.

Боевик ЛНР, иллюстрация lug-info.com

На захваченной части Донбасса "разведывательная группа"подорвалась на своем минном поле, уничтожен ее главарь, четырех боевиков посекло осколками.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки, пишет УНИАН.

По его словам, на оккупированной территории арестованный террористами их пособник при попытке побега из-под стражи подорвался на противопехотной мине и был ранен.

"В подобную напасть попала и "разведывательная группа" так называемого второго "армейского корпуса" (террористическая ЛНР — Ред.), которая подорвалась на собственном минном поле. Там погиб главарь разведывательного подразделения, четырех его подчиненных посекло осколками", — отметил спикер.

Ранее нардеп, координатор группы "Информопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что на востоке Украины с 24 по 30 октября были уничтожены пять членов "мотострелковых" незаконных вооруженных формирований самопровозграшенных ДНР и ЛНР, а также два "морпеха" первой "республики".