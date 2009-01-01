Коп рассказал новые подробности стрельбы в Полтаве: налетчики сидели за разбои и убийства

За нападавшими тянулся целый шлейф тяжких преступлений.

Роман Марченко (слева) смертельно ранил из дробовика Святослава Пелипенко (справа) poltava.to

В составе группы молодых людей, которыебыли в основном ранее судимые лица.

Об этом заместитель начальника полиции Полтавской области Руслан Бирюков рассказал интернет-изданию "Полтавщина".

По словам правоохранителя, полиция идентифицировала нападавших на Александра и Романа Марченко и всех участников стрельбы. Компания, которая спровоцировала драку, в основном состояла из ранее судимых лиц, которые уже ранее привлекались к уголовной ответственности за тяжкие преступления, такие как: разбойные нападения, убийство и хулиганские действия.

Один человек из числа нападавших задержан. Что касается других решается вопрос о их процессуального статуса. Следователи ГУНП в Полтавской области и прокуратура области разработали план совместных мероприятий. Руслан Бирюков заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности.

В больнице сейчас находятся отец и сын Марченко, один из нападавших, 7-летний мальчик, которого прооперировали.

Ранее "Главред" сообщал, что в результате драки и стрельбы ранения получили четыре человека (в том числе ребенок), а один из нападавших получил смертельное ранение из дробовика. Как выяснилось, погибшим оказался 20-летний боец в смешанных единоборствах, чемпион Украины Святослав Пелипенко, участник клуба "Branibor Team".