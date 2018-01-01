Марш равенства в Киеве-2018: большинство задержанных противников акции уже отпустили

От действий активистов пострадали 5 работников полиции и 6 гражданских лиц.

Из 57 задержанных активистов, пытавшихся сорвать "Марш равенства" в Киеве-2018 , остаются задержанными лишь несколько человек.

Об этом на брифинге доложил начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, пишет УНИАН.

Параллельно с заявкой на проведение марша равенства была подана и заявка на проведение молебна на Майдане Незалежности: его участники намеревались высказать свою позицию по поводу Марша равенства. "Но вопреки своей заявке, они, 220 человек, перекрыли улицу Владимирскую, с целью препятствования маршу", – рассказал Крищенко.

Однако полиция приняла меры для прекращения провокаций, заверил он.

По его словам, всего утром было два столкновения активистов с полицией. Первое – в 6 часов утра на пересечении улицы Владимирской и бульвара Шевченко, а второе – час спустя, тоже на одной из центральных улиц. В результате был задержан ряд лиц, еще несколько провокаторов были доставлены в полицию из других мест.

"Сейчас почти всех задержанных отпустили. И по нескольким еще решается вопрос о предоставлении оценки в рамках уголовного производства по ст. 345 – нанесение телесных повреждений работникам полиции", – рассказал Крищенко.

Он напомнил, что пострадали 5 работников полиции, они получили ожоги глаз от слезоточивого газа. Также к врачам обратились 6 гражданских лиц.

"С ними всеми будут общаться наши следователи. Если это будут телесные повреждения, полученные при действиях сотрудников полиции, – материалы будут направлены в прокуратуру", – уточнил представитель полиции.

На данный момент от участников "Марша равенства" информации о пострадавших или о каких-то чрезвычайных происшествиях не поступало, добавил он.

Ранее организация С14 у себя в Facebook написала, что правоохранители применили против них силу, когда те пришли в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения "Марша равенства". На тот момент сообщалось о 20 задержанных, при этом многие травмированы. Позднее полиция сообщила о 56 задержанных.

После этого участники праворадикальной организации С14 заблокировали несколько дорог в Киеве и выдвинули требования к МВД.

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