На Буковине накрыли банду рэкетиров, фото

Задержанные злоумышленники хорошо известны в уголовном кругу, отметили в полиции.
Правоохранители задержали вымогателей во время их встречи со своим "должником", где они получили часть суммы, говорится на странице Национальной полиции в Facebook.
"49-летний житель Черновицкой области стал жертвой местных рэкетиров. Мужчина одолжил одному из них деньги и заказал купить для него автомобиль. Должник вместе со своими двумя сообщниками обвинили мужчину в том, что он должен им деньги, — 20 тысяч евро", — отметили в ведомстве.
В случае невозврата этой суммы, заговорщики пригрозили физической расправой ему и его семье, подожгли ворота гаража, ко двору дома принесли надгробный венок. Потерпевший обратился к правоохранителям.
Злоумышленниками оказались местные, ранее судимые мужчины в возрасте 35-41 года. Все они хорошо известны в уголовном кругу. Начато производство ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.
Ранее стало известно, что в Харьковской области обезвредили преступную группировку, члены которой похищали и пытали своих жертв, ее создали и возглавили бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий полицейский.