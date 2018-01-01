На Харьковщине СБУ пресекла поставки автомобилей для боевиков: фото, видео

По словам украинских спецслужбистов, транспортные средства доставлялись в Украины из стран ЕС.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО сумели заблокировать поставку автомобилей для боевиков из группировки "ЛНР".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы СБУ.

Согласно обнародованным данным, украинские спецслужбисты выяснили, что группа злоумышленников наладила доставку автомобилей, зарегистрированных в странах Европейского союза, на временно оккупированные боевиками районы Луганщины. Кроме того, немногим позже автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители т.н. "народной милиции ЛНР".

Благодаря проведенной спецоперации, сотрудники СБУ задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" − во время попытки вывоза в Россию очередного автомобиля внедорожника для передачи террористам.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ задержала россиянина, сливавшего ФСБ телефонные разговоры украинцев.