На Харьковщине СБУ пресекла поставки автомобилей для боевиков: фото, видео

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО сумели заблокировать поставку автомобилей для боевиков из группировки "ЛНР".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы СБУ.

Согласно обнародованным данным, украинские спецслужбисты выяснили, что группа злоумышленников наладила доставку автомобилей, зарегистрированных в странах Европейского союза, на временно оккупированные боевиками районы Луганщины. Кроме того, немногим позже автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители т.н. "народной милиции ЛНР".

Благодаря проведенной спецоперации, сотрудники СБУ задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" − во время попытки вывоза в Россию очередного автомобиля внедорожника для передачи террористам.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ задержала россиянина, сливавшего ФСБ телефонные разговоры украинцев.