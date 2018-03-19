В Одессе СБУ задержала россиянина, "сливавшего" ФСБ телефонные разговоры украинцев

В Одессе провели задержание гражданина РФ, владеющего компанией-международным оператором телефонной связи, передававшем информацию от боевиков на временно оккупированных территориях Украины с их кураторами в Москве.

Соответствующее сообщение в понедельник, 19 марта, опубликовала пресс-служба СБУ.

По информации украинских спецслужбистов, компания осущствляла маршрутизацию трафика с неподконтрольной Киеву территории Луганщины в сети российских операторов мобильной связи.

"Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались "услугами" этого оператора", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ изъяли также оборудование, переписку и документы, подтверждающие сотрудничество мужчины с террористической группировкой "ЛНР", а также сотрудничество с ФСБ РФ.

Россиянину объявлено о подозрении содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК).

Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним,ранее сообщалось о том, что СБУ раскрыла антиукраинскую диверсионную сеть.