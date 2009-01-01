На Волыни погорел на взятке экс-глава суда, опубликованы фото

Юрист получил 10 тыс. гривен неправомерной выгоды, отметили в прокуратуре.

Задержанный злоумышленник vol.gp.gov.ua

В Волынской области правоохранители призадержали юриста — бывшего председателя одного из судов региона, он получил от правонарушителя 10 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Волыни.

В ведомстве уточнили, что злоумышленнику передали деньги за влияние на судью суда, в котором он работал, чтобы тот принял положительное решение по делу об админправонарушении.

"... решается вопрос об объявлении юристу уведомления о подозрении в злоупотреблении влиянием (правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса)", — отмечается в сообщении.

Неправомерная выгода vol.gp.gov.ua

Ранее в Киеве разоблачили на взятке и задержали замначальника одного из управлений Генпрокуратуры, чиновник требовал от гражданина несколько тысячи долларов. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: vol.gp.gov.ua