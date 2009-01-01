На Волыни погорел на взятке экс-глава суда, опубликованы фото

Юрист получил 10 тыс. гривен неправомерной выгоды, отметили в прокуратуре.
Об этом говорится на сайте прокуратуры Волыни.
В ведомстве уточнили, что злоумышленнику передали деньги за влияние на судью суда, в котором он работал, чтобы тот принял положительное решение по делу об админправонарушении.
"... решается вопрос об объявлении юристу уведомления о подозрении в злоупотреблении влиянием (правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса)", — отмечается в сообщении.
Ранее в Киеве разоблачили на взятке и задержали замначальника одного из управлений Генпрокуратуры, чиновник требовал от гражданина несколько тысячи долларов. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: vol.gp.gov.ua