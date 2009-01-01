На Запорожье поймали на взятке копа: пытался сбежать

Злоумышленник требовал от жителя Бердянска 12 тыс. гривен, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте СБУ.
В ведомстве уточнили, что злоумышленник требовал от жителя города 12 тыс. гривен за непривлечение к ответственности из-за незаконного владения огнестрельным оружием.
"Правоохранители задержали вымогателя на окраине Бердянска после получения части взятки в сумме 7 тыс. гривен", — отметили в пресс-службе.
По факту случившегося начато уголовное производство по ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса. Задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее в Запорожье на очередной взятке поймали главного инспектора районного Управления ГСЧС в Запорожской области (является майором службы гражданской защиты). Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: ssu.gov.ua